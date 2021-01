Amici, si infiammano gli animi in sala prove: accesa discussione tra la professoressa Celentano e una professionista

Nelle ultime ore si sono scaldati gli anime all’interno di Amici. Come si è potuto assistere nel day time, è avvenuto un acceso scontro tra la professoressa Alessandra Celentano ed Elena D’Amario, una delle ballerine professioniste.

“Stai al tuo posto” – A dare il via alla discussione è stato il comportamento della docente nei confronti della ballerina Rosa. Come promesso dalla professoressa Lorella Cuccarini, ad assistere alla lezione della Celentano è stata anche Elena D’Amario.

Dal suo ingresso in sala prove, Rosa è stata oggetto dei rimproveri della maestra. Dopo un’ora e mezza dall’inizio della lezione, Elena non è riuscita più a trattenersi, prendendo le difese dell’allieva: “È un lavoro molto nuovo e il suo corpo sta reagendo in modo diverso”.

L’intervento della professionista non è piaciuto alla Celentano, tanto che si è subito scagliata sulla D’Amario: “Elena, non sei qua per fare l’avvocato difensore. Non è nuovo, lei studia da non so quanto tempo. Non te lo permetto. Sei venuta qui per vedere? Stai al tuo posto”.

L’accesso battibecco non si è placato, vedendo la professionista continuare a prendere le difese di Rosa. Ha infatti ricordato alla Celantano il fatto che la ragazza non fosse abituata ad una lezione di danza classica così intensa. Inoltre, ha ammesso alla professoressa che: “Rosa quando sente urlare, si blocca e non riesce a mettere in atto le correzioni”.

La Celentano, però, non ha voluto sentire ragioni e ha invitato Elena a uscire dalla sala: “Io lavoro così, non devo star qua a giustificarmi con te. Basta sennò devo farti uscire dalla sala. Devi stare al posto tuo. Vuoi che ti sbatta fuori?“.