Amici: Simone Nolasco col suo fidanzato: ”Libero di amare chi voglio”

Simone Nolasco è stato, ed lavora tutt’ora, un ballerino di Amici nel 2018. Oggi ha ricevuto molti like per una foto pubblicata insieme al suo fidanzato. A suscitare interesse è ancor di più quanto egli stesso ha scritto come didascalia del suo post.

SIMONE NOLASCO: IL POST CHE è PIACIUTO AI FAN – Simone ha pubblicato una foto nella quale appare sorridente mentre abbraccia il suo fidanzato Ezequiel Delorenzi. Ciò che ha colpito maggiormente, però, è stata la didascalia che il ragazzo ha aggiunto.

”Per tanto tempo mi sono sentito sbagliato, diverso e inadatto. Guardavo gli altri e desideravo di essere come loro… “NORMALE”. Mi ero costruito così tante barriere da non riuscire ad essere più completamente me stesso neanche con la mia famiglia. Il disprezzo, il pregiudizio e l’odio mi avevano costretto a chiudermi come dentro ad un bozzolo”.

”Ma chi non esce dal bozzolo non diventerà mai farfalla, ed io volevo vivere la mia vita come meritavo, come ogni essere umano ha il diritto di fare… Come un uomo LIBERO. Libero di amare chi voglio, perché due sorrisi innamorati non possono far male a nessuno, semmai sanano il mondo”.

”Mi auguro che al più presto possibile non ci sia più bisogno di una giornata per ricordarci che siamo tutti uguali, e che l’amore venga riconosciuto tra le persone e non tra i sessi. L’omofobia è il peggior cancro della nostra società. Scegliamo di essere migliori”.

AMICI: SIMONE NOLASCO, IL PERCORSO AD AMICI E IL SUO ATTUALE LAVORO – Simone aveva partecipato ad Amici e si era prestato a fare la cosiddetta ‘coreografia proibitiva’ voluta da Luca Tommassini nell’edizione del 2018. Precedentemente si è diplomato presso ”Lachance Ballet” di Steve Lachance. Attualmente lavora come ballerino professionista di Amici insieme a molti altri protagonisti come ad esempio Elena D’Amario, Virginia Tomarchio, Andres Muller e Gabriele Esposito.