Amici, Sissi è incinta? La cantante protagonista di una fake news

Nel corso degli ultimi giorni, una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione di Amici è stata vittima di una fake news. Si tratta di Sissi, ex allieva di Lorella Cuccarini, che proprio nel talent ha trovato l’amore.

È INCINTA? – Stando a quanto riportato dal sito di gossip Webboh, il tutto sarebbe avvenuto a causa di un video pubblicato su TikTok. Nel breve filmato in questione, divenuto virale, è presente la cantante ed una frase mai detta da lei e dal fidanzato: “Sissi e Dario annunciano la gravidanza”.

Attualmente la ragazza è felicemente fidanzato con Dario Schirone, conosciuto nel talent ed ex allievo di Veronica Peparini. I due, però, a dispetto di quanto dichiarato dal video, non avrebbero mai dato un simile annuncio.

Quanto accaduto su TikTok, quindi, è stata l’ennesima fake news che è circolata sul web. I due giovani talenti, infatti, non diventeranno presto genitori. Si è quindi trattato di un video creato per divenire virale, così da ottenere visualizzazioni.

Per quanto riguarda la storia tra i due ex allievi di Amici, le cose procedono a gonfie vele. In una recente intervista a Verissimo, Sissi ha raccontato la sorpresa fatta dal fidanzato: “Mi ha fatto una sorpresa a casa quando sono tornata. Appena sono tornata a casa gli scrivevo, gli chiedevo ‘quando ci vediamo? che facciamo?’. E lui mi rispondeva in modo strano, diceva ‘Ti devo dire delle cose, non posso dirtele adesso’. Poi entro dentro casa e lo vedo. È stato bello, l’ho rivisto subito. Non è cambiato molto rispetto a prima. Adesso ovviamente siamo più liberi, ma non è cambiato nulla tra di noi. Non mi aspettavo di provare delle cose così dentro un contesto del genere. Però non potevo trattenermi. Lui è bravissimo, è dolce”.