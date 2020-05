Amici Speciali: ci sarà una collaborazione tra Gaia Gozzi e Irama?

Si è vociferato che Irama e l’ultima vincitrice dell’edizione di Amici 2020, Gaia Gozzi, parteciperanno ad ‘Amici Speciali’. Il nuovo format di Amici, ideato da Maria De Filippi, vedrà i più noti concorrenti delle scorse edizioni, utile per raccogliere fondi per la protezione civile. Parlando di Irama, il cantante ha fatto un gesto che ha lasciato tutti i fan senza parole.

IL GESTO DI IRAMA PER GAIA GOZZI – Proprio poche ore fa i fan più attenti e accaniti hanno notato che Irama ha iniziato a seguire la bella Gaia su Instagram. Il gesto sarebbe alquanto speciale dato che lui non segue nemmeno Carmen, cantante della sua edizione. I fan sono letteralmente impazziti.

LE PAROLE DEI FAN SUL GESTO DI IRAMA – I fan non hanno potuto notare il segui di Irama e hanno dichiarato: “Filippo Maria Fanti che inizia a seguire Gaia Gozzi!”; “Comunque Levante e Irama seguono Gaia. Non so se mi spiego!”;

Altri ancora hanno detto: “Sto urlando come una pazza! Irama ha cominciato a seguire Gaia. Ripeto: Irama segue Gaia!”; “Irama che inizia a seguire Gaia. Ora pretendo una sola cosa: duetto!”; “Sento aria di feat. Per me si completano bene”.

PERCHE’ IRAMA HA SEGUITO GAIA? – Alcuni hanno ipotizzato che ci potesse essere del tenero tra Gaia Gozzi e Irama. In realtà lui è fidanzato con Victoria e lei invece è single, e ha dichiarato più volte di non essere alla ricerca dell’anima gemella, per il momento. Molto probabilmente i due non solo parteciperanno ad Amici Speciali, ma forse potrebbero fare un duetto insieme. Vi piacerebbe vederli insieme?