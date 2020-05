Amici Speciali, Gaia Gozzi e Random: duetto in vista? Il gesto di lui

Maria De Filippi ha dato il via al nuovo format di Amici, chiamato Amici Speciali. In questa edizione, per l’appunto speciale, sono stati chiamati diversi concorrenti, anche di edizioni passate e volti noti della musica e della danza. In queste ore, i fan sono impazziti per Gaia Gozzi, vincitrice dell’ultima edizione e Random, famoso cantante per aver scalato le classifiche con la sua Chiasso.

RANDOM E GAIA: COSA SUCCEDE? – Pare che il cantante abbia una certa simpatia per Gaia Gozzi. Dopo il gesto inaspettato di Irama, che ha dato il via a diverse voci su una possibile storia d’amore, anche Random ha dimostrato interesse per la cantante italo-brasiliana. Nello specifico, il cantante ha pubblicato un Ig stories con Fucsia in sottofondo, un pezzo del primo disco di gaia Gozzi.

I fan sono impazziti e già sognano una storia d’amore tra di loro, o almeno, un duetto. “Random che mette Fucsia nelle storie, lasciatelo dire: sei un sottone! Tutti bimbi di Gaia, non c’è storia, il charme della Gozzi è irresistibile”; “Random non so chi sei, ma se sponsorizzi Fucsia, diventi bimbo di Gaia. P.S. Adesso piazzaci pure una storia con lei! Grazie, prego, ciao”; “Anche Random è diventato un bimbo di Gaia”; “Gaia Gozzi colpisce ancora. Bravo, Random! Non ti conoscevo ma il fatto che sponsorizzi Fucsia ti fa già entrare tra i miei protetti”.

Questi sono solo alcuni dei post che circolano sui social network destinati al cantante, solo per aver pubblicato una canzone di Gaia. Vedremo come proseguiranno le altre puntate del nuovo format del programma della De Filippi, se i due ragazzi si conosceranno meglio. Nel frattempo, i fan sognano un duetto tra i due cantanti che potrebbe arrivare già dalla prossima puntata.