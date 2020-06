Amici Speciali: Irama svela un dettaglio sulla sua partecipazione al talent

Irama è uno dei cantanti più ascoltati degli ultimi tempi, specie dai giovani, essendo uscito da un talent molto noto come Amici. Nell’ultimo mese ha partecipato alla prima edizione di Amici Speciali, un programma ideato da Maria De Filippi, sulla scia di Amici per dare in beneficenza tamponi utili alla prevenzione del Coronavirus.

IRAMA SVELA UN DETTAGLIO SULLA SUA PARTECIPAZIONE AD AMICI SPECIALI – Irama è stato intervistato da Anna Pettinelli per radio RDS. Il ragazzo è ormai arrivato in semifinale insieme a Alessio Gaudino, Michele Bravi e Stash dei The Kolors. Durante l’intervista però ha rivelato un dettaglio importante sulla sua partecipazione al talent. Maria De Filippi avrebbe insistito tanto, costringendolo alla partecipazione.

“Quando Maria mi ha invitato ad Amici Speciali un po’ ha dovuto faticare per convincermi a partecipare. Ma non perché io me la tirassi, ma perché era un periodo particolare” , ha voluto chiarire come prima cosa il cantante Irama.

Ha poi proseguito spiegando: “Era il periodo della quarantena, era un periodo in cui volevo fare uscire un progetto che poi per ovvi motivi non è potuto uscire. Quindi ci ho messo un attimo per capire cosa fare e come farlo”.

LA FINALE DI AMICI SPECIALI – È stato poi infine chiesto ad Irama se temesse qualcuno della finale e lui ha risposto così: “Temere non riesco, però ho sempre avuto una grande ammirazione per Stash e i The Kolors, e non l’ho mai nascosta. Trovo che siano una bomba ad orologeria, sono fortissimi.

I due, infatti, sono molto amici e hanno una profonda stima e un rispetto reciproci. Infatti quando gli è stato chiesto chi volesse in finale ha risposto proprio Stash. Se ci fosse stato lui ci sarebbe dovuto essere anche uno dei suoi più cari amici, ha dichiarato infine Irama.