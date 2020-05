Amici Speciali, la frecciatina di Maria De Filippi ad un ex concorrente: “Molti artisti scappano”

Venerdì 15 maggio, in prima serata, ha fatto il suo esordio il nuovo format di Amici: Amici Speciali. Un’edizione che ha uno scopo benefico, ma anche un’occasione per rivedere i talentuosi concorrenti che si sono fatti notare nel corso degli anni. Durante la puntata, però, sembra che la conduttrice abbia voluto lanciare una frecciatina ad un ex allievo.

LA VELATA FRECCIATINA – A far notare questo dettaglio è stato il Vicolodellenews. Da quanto riportato sul blog, Maria De Filippi avrebbe lanciato una frecciatina ad un ex concorrente che sembra abbia declinato l’invito a partecipare. Secondo il sito, le parole della donna sarebbero rivolte a Riki.

LE PAROLE DI MARIA – Il tutto sarebbe accaduto mentre la conduttrice ringraziava i vari artisti che hanno deciso di prendere parte a questo progetto. Infatti, grazie alle varie sfide, i ragazzi hanno sbloccato tamponi e rimborsi spese per un mese per 5 medici e 10 operatorio socio.sanitari. Mentre stava ringraziando Irama, la De Filippi ha dichiarato:

“Irama, sei contento di quello che hai fatto? Volevo dirvi grazie perché mettersi in gioco è comunque una piccola gara tra di voi. E non tutti gli artisti una volta che fanno i dischi d’oro o di platino, decidono poi di gareggiare e mettersi davanti a tre giurati per quanto gentili siano… scappano!”.

RIKI SU INSTAGRAM – In molti hanno subito ipotizzato che Maria si stesse riferendo al giovane cantante, visto che anche lui aveva parlato del programma. Riccardo, infatti, aveva rivelato su Instagram di aver rifiutato la proposta:

“Ho preferito dire no per una serie di motivi”.

Visti questi precedenti, il Vicolodellenews e molti fan hanno ipotizzato che sia proprio il cantante l’artista a cui è stata lanciata questa frecciatina. Al momento, da nessuna delle due parti è stato detto altro in merito alla questione.