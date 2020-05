Amici Speciali, Maria De Filippi racconta un retroscena con Sabrina Ferilli

Venerdì 15 maggio è andata in onda la prima puntata di Amici Speciali, programma condotto da Maria De Filippi che si basa sull’omonimo talent show Amici. Questo nuovo format avrà la durata di sole 4 puntate ma anche un fine molto importante: si tratta di una raccolta fondi da donare alla Protezione Civile in vista dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.

LA PRIMA PUNTATA E IL SIPARIO CON SABRINA FERILLI – La prima puntata del programma è andata molto bene grazie anche alla collaborazione di Sabrina Ferilli e Giorgio Panariello, i quali hanno sicuramente portato in studio una vena comica unica. Quest’ultimo, infatti, ha dato vita ad una scena assai divertente tra la De Filippi e la Ferilli. Tutto è iniziato quando Giorgio Panariello ha notato un piccolo corno attaccato alla cintura della conduttrice.

Nel bel mezzo della puntata, infatti, Panariello ha chiesto alla padrona di casa cosa fosse e cosa rappresentasse e la De Filippi ha risposto semplicemente che si trattava di un piccolo portafortuna donato proprio da Sabrina Ferilli in vista della prima puntata. Inoltre, la moglie di Maurizio Costanzo ha spiegato che lei ha preferito indossarlo sulla cintura ma l’attrice romana, in segreto, le ha consigliato di metterlo nelle mutande, altrimenti non avrebbe funzionato.

La Ferilli, come suo solito, ha dato vita ad un siparietto molto simpatico con la De Filippi, esortandola a non raccontare proprio tutto quello che si dicono in privato. Ovviamente la scena ha fatto divertire tutto lo studio, compresi i concorrenti in gara.

IL NUOVO FORMAT – Come anticipato, lo scopo del nuovo format è quello di raccogliere denaro da donare alla Protezione Civile a causa del Covid-19. I concorrenti in gara sono volti già noti, alcuni proprio usciti dal talent show: Gabriele Esposito, Alessio Gaudino (vincitore della prima puntata), Andreas Muller, Umberto Gaudino e Javier Rojas per i ballerini. I cantanti, invece, sono Irama, Michele bravi, Giordana Angi, Alberto Urso, The Kolors, Random e Gaia Gozzi.