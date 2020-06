Amici Speciali: scelto il quarto finalista che sostituirà i The Kolors

Durante la serata di ieri, i tanti fan di Amici Speciali hanno fatto una scoperta inaspettata. Sul profilo Instagram del programma, è stato postato un video di Stash che annunciava una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta: lui e i The Kolors hanno rinunciato al posto da finalista. In molti sono rimasti delusi da questa scelta, speranzosi di rivedere trionfare la band per la seconda volta. Da come spiegato da Stash, però, la decisione è stata presa per dare quest’opportunità a un altro concorrente:

“Pur essendo molto lusingato di essere stato scelto come finalista, sin da subito, sin dal primissimo momento dopo la puntata, mi sono sentito di rinunciare a quel posto da finalista. Seppur simbolico, quel trofeo è pur sempre un’opportunità. Io di opportunità da questo posto ne ho avute già tante. La mia coppa l’ho alzata nel 2015, da due anni sono professore in questa scuola e gran parte dei ragazzi che vedete li ho interrogati, li ho visti crescere artisticamente, ho dato voti, li ho consigliati… Per cui mi sembra giusto rinunciare al mio posto da finalista”.

La domanda che si sono fatti in molti è stata: chi prenderà il posto dell’esuberante e talentuosa band? È di oggi l’annuncio del quarto finalista.

SCELTO IL QUARTO FINALISTA – A scegliere sono stati proprio gli altri finalisti, Irama, Michele Bravi e Alessio Gaudino. I tre concorrenti hanno deciso di dare questa opportunità a Umberto Gaudino, già nel corpo di ballo dei professionisti di Amici. Non sono, però, mancate le critiche da parte di vari follower.

In molti, infatti, non sono d’accordo sulla scelta dei tre finalisti. Secondo loro, sarebbe stato corretto dare il posto ad altri come Javier e Gaia e non a un ballerino già professionista. Nonostante le lamentele, però, sono in tanti ad essere felice dell’annuncio, non vedendo l’ora di vedere ballare Umberto.