Amici, Stash confessa sulla paternità: “Avevo paura di dirlo”

Durante l’ultima puntata di Amici Speciali, condotto da Maria De Filippi, abbiamo scoperto inaspettatamente che il frontman dei The Kolors e professore di canto, Stash, sta per diventare papà. Ne è passato di tempo da quando il ragazzo si presentò ai casting di Amici, vincendo successivamente quell’edizione. Oggi la carriera del cantante prosegue veloce come un treno e ad aggiungersi a questa grande soddisfazione, anche la lieta notizia della gravidanza della sua fidanzata, Giulia Belmonte.

L’INTERVISTA A CHI – Il cantante ha raccontato la lieta notizia al settimanale Chi e si è lasciato andare a confessioni inaspettate. Stash è molto felice e sta vivendo la sua vita con la compagna, influencer e giornalista, in modo del tutto positivo, nonostante la pandemia in atto. Il ragazzo è finalmente uscito allo scoperto con la fidanzata Giulia ma ha mostrato molte perplessità iniziali.

“È una ragazza stupenda, che sarà la madre di mio figlio. Ci siamo conosciuti un anno fa e poi la frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido” ha esordito il cantante al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. “Oggi viviamo a Milano e siamo pronti ad allargare la famiglia. Giulia è entrata nel quarto mese. In autunno, intorno a novembre, diventeremo genitori. Che altro aggiungere… siamo felici, ma lo dico a bassa voce” ha continuato il ragazzo.

LA SCOPERTA DELLA GRAVIDANZA – Il cantante ha scoperto la gravidanza della fidanzata in maniera del tutto inaspettata, durante la quarantena. “Come un regalo. E’ accaduto durante il lockdown. Mentre eravamo pieni di paure per ciò che accadeva fuori, abbiamo ricevuto questo regalo. È stata un’iniezione di forza inspiegabile. Avere un figlio è meraviglioso. lo ho sempre desiderato diventare padre. Ma, tra paure e angosce, non ho mai avuto nemmeno il coraggio di dirlo. Oggi invece sono felicissimo” ha dichiarato Stash.

IL SOGNO DI DIVENTARE PADRE – Stash è consapevole della fortuna di diventare padre, da sempre suo grande sogno, tuttavia, il ragazzo ha avuto molta paura ad ammetterlo. “Mi tuffo, anzi ci tuffiamo in un nuovo capitolo della vita. Quando abbiamo fatto la prima ecografia non so se batteva più il mio cuore o il cuoricino di nostro figlio. La verità è che nemmeno alla mia famiglia sono riuscito, nella mia vita, a esternare la voglia che avevo di diventare padre. Ma dentro me questa voglia esiste e cresce da sempre. Avevo paura di dire: ‘Io voglio diventare papà’. E ora che lo sono, dico grazie, sono grato alla vita” ha svelato Stash al settimanale.

E le nozze? Al momento non sono previste, la coppia procede con calma verso questa nuova avventura genitoriale. Chi lo sa però, magari dopo l’arrivo del nascituro, Stash deciderà di sposare la sua Giulia Belmonte.