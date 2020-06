Amici: Stash dei The Kolors assente sui social, lui chiede scusa e spiega il motivo

Nelle ultime ore sempre più fan dei The Kolors, in particolar modo di Stash Fiordispino, si sono domandati come mai sia stato assente sui social per tanto tempo. Lui, tramite un post sul suo profilo social ha chiesto scusa, ammesso la sua assenza e spiegato come mai.

STASH E GIULIA BELMONTE: PRESTO GENITORI – L’annuncio era stato fatto qualche settimana fa durante l’edizione di Amici Speciali. Il nuovo programma di Maria De Filippi fatto per raccogliere fondi di beneficenza dopo la situazione drammatica lasciata dal Coronavirus. Ebbene, proprio durante una di quelle puntate Stash ha annunciato che sarebbe diventato presto padre.

STASH E GIULIA BELMONTE: VICINI E FELICI – Della storia d’amore tra Stash e Giulia Belmonte si sa ancora poco. I due stanno insieme da diverso tempo ma ancora non è chiaro come si siano conosciuti e quando sia nata esattamente la loro storia. Forse, vista la gravidanza della ragazza, nei prossimi tempi potremmo saperne di più. Fatto sta che i due stanno per diventare genitori e sono sempre più vicini e felici.

STASH: L’ASSENZA DAI SOCIAL, LE SUE SCUSE E LA MOTIVAZIONE – Stash è molto preso dalla sua nuova famiglia e quindi sta trascurando un po’ il suo profilo social non aggiornandolo frequentemente. I fan se ne sono resi conto, glielo hanno fatto presente e lui lo ha ammesso e si è scusato. Ha anche dichiarato: “Scusatemi, ma in questi giorni sto vivendo una poesia… è troppo bello!”.

Insomma Stash sta dedicando del tempo alla sua nuova futura famiglia. Inoltre ha anche partecipato al contest via social facendo sentire la sua voce a favore di tutti gli artisti del mondo dello spettacolo (cantanti e non) che in questo periodo di lockdown da poco conclusosi non sono riusciti ad avere dei fondi economici sufficienti nè sanno come reperirli essendo ancora fermi. ( Tra i tanti artisti non dimentichiamo ad esempio il contributo di Vasco Rossi ed Emma Marrone)