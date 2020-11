Amici: Stash dei ‘The Kolors’ fa una commovente dedica a sua figlia che sta per nascere

Stash, cantante dei ‘The Kolors’, sta per diventare presto padre. Nell’attesa ha deciso di farle una commovente dedica sul suo profilo privato di Instagram.

Stash, lo scorso giugno era stato invitato da Maria De Filippi per partecipare ad un’edizione di ‘Amici Speciali’. Proprio in quell’occasione la nota conduttrice ha dato il lieto annuncio, seguito da un posto del 32enne.

Sempre con un video sui social, Antonio Fiordispino, reale nome di Stash, aveva svelato, suonando la chitarra, che lui e la sua attuale compagna e fidanzata Giulia Belmonte, avrebbero avuto una bella femminuccia.

LA DEDICA DI STASH ALLA SUA FUTURA FIGLIA – Il nome scelto per la piccola nascitura non è ancora conosciuto, anche se tra poco lo scopriremo, dato che nascerà a breve. Anche il cantante, tra le altre cose, non vede l’ora di vedere la sua bambina e dimostra tutto il suo affetto con una dedica scritta sul suo profilo di Instagram.

“Ormai ci siamo quasi… stai per arrivare! E io dal momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ogni cosa… eri 6 millimetri quando ti abbiamo vista per la prima volta, ma sei stata sin da subito la cosa più grande della mia vita! Proverò a farti trovare un mondo qui fuori pieno d’amore per te. Ci riuscirò! Ti aspettiamo!“

Stash e Giulia sono sempre stati molto riservati per quanto riguarda la loro relazione. La 25enne è stata una finalista di ”Miss Italia” nel 2013 con la fascia Miss Abruzzo e ha partecipato al programma Storia e Misteri.