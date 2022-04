Amici, Stash è positivo: sostituito da un nuovo giudice

Domani andrà in onda la terza puntata del serale di Amici, ma da giorni sono trapelate alcune anticipazioni. Tra le indiscrezioni emerse dalla nuova registrazione, in studio non sarà presente Stash. Al suo posto, Maria De Filippi ha chiamato un altro volto noto per sostituirlo nel ruolo di giudice.

NUOVO GIUDICE – Stash dei The Kolors è risultato positivo al Covid, ad annunciarlo è stato il cantante stesso. Il giudice di Amici ha infatti pubblicato un post su Instagram, dichiarando: “Positivo al Covid. Quarantena for me”. Fortunatamente l’artista sta bene, ma purtroppo non sarà presente in studio.

Il 30 marzo è avvenuta la registrazione della terza puntata del serale di Amici, per cui sono state rilasciate le prime anticipazioni. Stando a quanto rivelato, il programma ha comunque fatto in modo che Stash sia presente in studio tramite collegamento da casa.

Non è la prima volta che il programma si trova in una simile situazione. Nel corso del pomeridiano, infatti, alcuni insegnanti sono risultati positivi al Covid o costretti a fare la quarantena. In questi casi, quindi, la produzione ha fatto in modo che fossero presenti attraverso i collegamenti da casa.

Ad affiancare Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia, ci sarà Sabrina Ferilli. L’attrice, infatti, per una sera ricoprirà il ruolo di giudice ad Amici. Come è già noto per i fan del talent, la Ferilli in passato è stata presente nella giuria.