Amici, Stash papà bis: le parole su Instagram

Il cantante e frontman dei The Kolors ha annunciato la seconda gravidanza della sua compagna

Stash Fiordispino, cantante e frontman dei The Kolors, sarà di nuovo papà. Ad annunciare la lieta notizia proprio lui su Instagram, tramite un dolcissimo scatto. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi è già padre di una bella bambina chiamata Grace.

La storia d’amore con Giulia e la nascita della prima figlia

Stash è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, soprattutto quella sentimentale. Il cantante, infatti, ha sempre preferito mostrare sul web il suo lavoro di cantante e musicista, lasciando alcuni aspetti della sua vita totalmente per sé. Tuttavia, nel dicembre 2020 il frontman dei The Kolors è diventato padre per la prima volta.

Alcuni non sapevano nemmeno che Fiordispino fosse fidanzato, infatti abbiamo saputo dell’identità della compagna qualche mese prima della gravidanza. Lei si chiama Giulia Belmonte e a dicembre 2020 ha dato alla luce la piccola Grace. Adesso, però, è il momento di un nuovo miracolo.

Stash e Giulia infatti sono nuovamente in attesa e il cantante ha deciso di dare a modo suo la lieta notizia. “E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo…e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo“ ha scritto su Instagram allegando una foto con una chitarra e una piccola ecografia.

Per quanto riguarda la sua vita professionale, invece, attualmente il cantante è impegnato con il suo ruolo di giudice al serale di Amici. Tuttavia, nell’ultima registrazione è stato sostituito da Sabrina Ferilli poiché ha contratto il Covid.