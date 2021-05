Amici, Stash si sposa? Parla lui: “Magari cambierò idea”

Stash, dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi con la sua band The Kolors, ha avuto un’immensa carriera. Il ragazzo ha partecipato a Sanremo, scalato i vertici delle classifiche ed è diventato da poco papà. E il matrimonio? Per ora non è in programma.

STASH SI SPOSA? – Domani sera andrà in onda la finale di Amici 20 e scopriremo chi vincerà tra Giulia, Alessandro, Sangiovanni, Aka7even e Daddy. Nel frattempo, Stash ha rilasciato un’intervista a Nuovo TV e ha parlato del suo rapporto di coppia con Giulia Belmonte.

Sul matrimonio, il cantante ha dichiarato: “Per il momento preferiamo concentrarci sulla nostra vita, che è cambiata dopo la nascita della bimba. Magari tra un anno cambiamo idea e andiamo a nozze, chi lo sa”.

IL RAPPORTO CON I GIUDICI – Il frontman dei The Kolors ha un ottimo rapporto con i colleghi, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto. Stash ha ammesso di aver legato moltissimo con entrambi: “Tra noi l’ironia non manca mai. Siamo in grado di gestire al meglio il nostro ruolo, alternando momenti di gioco ad altri più seri”.

Non sono mancate poi le considerazioni su Maria De Filippi, conduttrice che l’ha lanciato nel programma. Il cantante ha dichiarato di avere un bel rapporto con lei e di considerarla parte della famiglia: “La considero come una persona di famiglia”.