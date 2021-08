Amici, Susy Fuccillo si sfoga: “Mi sento impotente e persa”

Susy Fuccillo è una delle ex allieve di Amici di Maria De Filippi, ormai di qualche edizione fa. La ballerina fu molto criticata ma nonostante tutto ha proseguito con la sua carriera. Ad oggi, l’ex protagonista di Amici possiede anche una linea di costumi oltre ad essere una ballerina professionista.

IL DRAMMA DI SUSY – La Fuccillo, purtroppo, ha utilizzato i canali social per sfogarsi su quanto accaduto in Sicilia in questi giorni a causa degli incendi che hanno devastato il Paese. Dalla Sardegna, Sicilia, Puglia e Abruzzo, il grande caldo ma anche alcune menti criminali non hanno risparmiato nessuno.

La famiglia di Susy possiede uno stabilimento balneare a Catania che è andato completamente distrutto a causa dei rochi. Un vero dramma per la Fuccillo e la sua famiglia, i quali hanno impiegato anni e sacrifici per portare avanti l’attività.

“Ho visto bruciare con i miei occhi anni e anni di sacrifici in meno di 4 ore. Del nostro stabilimento balneare ‘Le Capannine’ non è rimasto più nulla. Mi sento impotente e persa, violentata nell’anima ed emotivamente vulnerabile” ha dichiarato la ballerina sconcertata dall’accaduto.

“L’incendio è partito da un terreno non molto distante dalla nostra struttura, abbiamo provato subito a chiamare i vigili del fuoco. Ho perso una parte di me in quelle fiamme, guardo gli occhi della mia famiglia e vedo tanto dolore, lo stesso che mi porto dentro da quel maledetto venerdì 30 luglio” ha concluso la giovane donna.