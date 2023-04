Continua a gonfie vele la messa in onda del talent sovrano di canale 5 “Amici di Maria De Filippi”, protagonista indiscusso del sabato sera nelle ultime settimane. Una gara tra giovani talenti che durante il corso della puntata si sfidano a suon di musica, incoraggiati e sostenuti dai professori d’appartenenza. Tra questi ultimi, Raimondo Todaro, professore di ballo in squadra con Arisa. Come durante il pomeridiano, anche nel serale non mancano mai discussioni e fraintendimenti tra i professori, che difendono senza timori, i proprio allievi, proprio come fa Todaro, con tono forte e deciso. Nella puntata di Sabato 8 aprile, è venuta a galla proprio una lite che lo vede protagonista, ma questa volta con la padrona di casa, Maria De Filippi.

Todaro contro tutti: “Angelina è una fuoriclasse rispetto agli altri”

Tutto sarebbe iniziato nel momento in cui Zerbi, dopo la vittoria della squadra, ha scelto di mandare al ballottaggio una delle cantanti della squadra Cuccarini-Emanuel LO, ovvero Angelina Mango, talento indiscusso di quest’anno. Todaro dopo questa mossa, giustificata da Zerbi come pura strategia, non si è tenuto nel dire la sua, sostenendo che anche se tutti gli allievi in gara sono talentuosi, Angelina è una vera fuoriclasse e per questo, non meritava di esser messa in discussione. A questo punto, la De Filippi non è riuscita a non intervenire, difendendo con chiarezza la mossa di Zerbi: “Se pensi che Angelina sia la migliore, cosa facciamo ancora qui? Consegniamo pure la coppa”.

Ecco perché la scelta di non mandare in onda la lite

Il pubblico è da sempre abituato alle discussioni che spesso si intervallano tra i professori tra un’esibizione e l’altra, ad ogni modo questa volta, è stato scelto di tagliare questo episodio accaduto durante la registrazione della puntata, per evitare di alimentare ulteriori polemiche tra i fan e soprattutto sul mondo social.