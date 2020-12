Amici, Talisa Ravagnani ritrova l’amore dopo la storia con Javier

Talisa Ravagnani l’abbiamo conosciuta all’interno del talent di Maria De Filippi, Amici. La ragazza ha partecipato come ballerina all’ultima edizione del programma, facendo parlare molto di sé. Ad oggi, però, pare che Talisa abbia ritrovato l’amore dopo il burrascoso flirt con il collega Javier Rojas.

LA STORIA CON JAVIER – La coppia è stata molto chiacchierata all’interno del talent show. Entrambi ballerini, Talisa e Javier hanno vissuto un intenso flirt e nel mentre il ballerino cubano era anche fidanzato. La sua storia, infatti, è naufragata dopo poche puntate e sembrava che tra lui e Talisa Ravagnani ci fosse molta complicità destinata a durare anche fuori.

Tuttavia così non è stato, Talisa e Javier non hanno avuto vita facile fuori dal programma ed è per questo che si sono definitivamente allontanati. Pare però che entrambi abbiano finalmente voltato pagina e ritrovato l’amore. Javier su Instagram ha pubblicato una foto mentre bacia la sua nuova fidanzata, Vittoria Bollini, anche lei ballerina.

I due si sono fatti fotografare mentre si scambiavano tenere effusioni dopo un weekend passato a Rimini. Talisa Ravagnani invece? Anche lei ha ritrovato l’amore, dopo aver rifilato l’ennesimo “no” a Javier durante l’estate.

TALISA RITROVA L’AMORE – Mike Cugnata, professione modello, è il ragazzo che ha fatto tornare a battere il cuore di Talisa. Di lui non si sa molto, se non che i due si sono conosciuti durante l’estate. La ballerina ha pubblicato su Instagram uno scatto al tramonto con Mike accompagnato dalla seguente didascalia in inglese: “Un mese con te”. Cliccate qui per vedere la foto pubblicata da Talisa.