Amici, Tommaso Stanzani su Tommaso Zorzi: “Non volevo che finisse, ma ora…”

A distanza di settimane dalle recenti dichiarazioni di Tommaso Zorzi sulla rottura con Tommaso Stanzani, quest’ultimo ha detto la sua. L’ex volto di Amici non solo ha commentato le parole dell’ex fidanzato, ma ha rivelato importanti novità sulla sua vita privata.

“Non volevo che finisse, ma ora…”- Stanzani si è fatto conoscere al pubblico dopo la sua partecipazione ad Amici. Conclusa la sua avventura nel talent, l’ex allievo di Alessandra Celentano è approdato nel corpo di ballo Viva Rai2!, noto programma di Fiorello. Inoltre, il ballerino si prepara al lancio del suo primo libro: Un ritmo unico, quattro amici e un sogno.

A parlare della sua vita lavorativa e non è stato proprio Tommaso ai microfoni di Verissimo. Il ragazzo, infatti, ha così parlato della sua nuova passione: “Ho scoperto nella scrittura una sorta di mondo parallelo. Di solito chi balla è molto fisico, la scrittura è un qualcosa di più delicato”.

Silvia Toffanin ha poi spostato l’attenzione su quanto recentemente affermato da Tommaso Zorzi, con cui Stanzani ha avuto una storia d’amore. L’ex volto del GF Vip, infatti, ha voluto fare un mea culpa, addossandosi la colpa della fine della loro relazione. Il ballerino ha così commentato:

“Ah si? Non lo sapevo lo scopro adesso. Io penso sempre che la colpa è divisa sempre 50 e 50 mi trovo d’accordo con lui, ma dovrei sapere cosa ha detto. E’ finita che non volevo che finisse all’epoca, io ero innamorato. Sono stato io a prendere questa decisione pur non volendo prenderla. Ragionandoci ora ho fatto bene, a 2 anni di distanza, lui e’ una persona molto intelligente, simpatica talentuosa, ma non fa per me. Ha un modo diverso di amare dal mio. Io sono più piccolo, forse vedo le fiabe alla Disney e ci credo”.

Ad oggi, l’ex volto di Amici ha ritrovato l’amore: “Adesso c’è qualcuno nella mia vita, una persona dolce che ha saputo raccogliermi in tanti piccoli pezzi, prima ancora che mi accorgessi di essermi distrutto. Ha saputo proprio aiutarmi al 100%. La prima persona a capirmi, pur non volendo che lui mi capisse. Una persona speciale, si chiama Oreste, è proprio speciale,te lo presenterò Silvia!”.