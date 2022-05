Amici: torneranno due storici professori nella nuova edizione?

Sebbene Amici abbia chiuso i battenti da poche settimane, sono già iniziati a circolare i primi rumors sulla prossima edizione. Recentemente si è infatti iniziato a vociferare sul ritorno di due volti storici del programma, insegnanti nelle precedenti edizioni.

TORNERANNO DUE STORICI PROFESSORI? – Sembra proprio che Maria De Filippi e gli autori siano già in moto per la nuova edizione del talent. Stando alle ultime indiscrezioni circolate sul web, la padrona di casa starebbe pensando di far tornare due storici professori.

Il primo nome emerso dai rumors sarebbe quello di Garrison Rochelle, che già in passato ha ricoperto il ruolo di insegnante di danza nella scuola. Grande amico della De Filippi, l’uomo è stato presente in quest’ultima edizione nelle vesti di giudice esterno. Uno dei motivi per cui potrebbe tornare è per riaccendere la rivalità con Alessandra Celentano, con cui in passato si è già scontrato.

Per riavere Garrison, Maria sarebbe pronta a sacrificare Veronica Peparini. Non è però nulla di certo, dato che ancora non è stata confermata la presenza di Raimondo Todaro nella prossima edizione.

Rochelle, però, non sarebbe l’unico volto storico che potrebbe tornare. Si vocifera, infatti, che anche Arisa potrebbe vestire nuovamente le vesti dell’insegnante. La cantante andrebbe a sostituire Lorella Cuccarini, la quale quasi certamente l’anno prossimo non sarà nel cast di Amici per altri impegni lavorativi.