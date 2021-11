Amici, trapelano le prime indiscrezioni sul serale: novità e ritorni

Sebbene manchino dei mesi per l’inizio del serale della nuova edizione di Amici, sono iniziate a trapelare le prime indiscrezioni. Stando a quanto emerso, sono tante le novità che attendono i telespettatori. Non mancheranno, inoltre, degli inaspettati ma attesi ritorni di volti storici del talent.

NOVITÀ E RITORNI – La scorso anno il serale del talent di Maria De Filippi ha registrato dei numeri da record. Nonostante ciò, però, verranno stravolte svariate cose, ad iniziare dalla giuria. Al posto di Emanuele Filiberto, Stefano Di Martino e Stash, infatti, saranno presenti nuovi giudici. Tra questi volti, sono presenti degli ex protagonisti delle edizioni precedenti.

Dal web stanno emergendo i primi spoiler sul serale del programma, tra cui i nomi dei tre giudici che prenderanno il posto di Stefano, Emanuele Filiberto e Stash. Al loro posto, quindi, ci saranno il cantante Fabrizio Moro, l’attrice Greta Scarano e il coreografo Garrison Rochelle.

Per i più affezionati al programma, Moro e Garrison non sono affatto nuovi nel programma della De Filippi. Il cantante, infatti, è stato insegnante di canto ad Amici. A rendere felici i fan, però, è il ritorno di Garrison. Il coreografo è stato già presente nel daytime in occasione di una sfida interna tra i ballerini della scuola.

Dati i tanti anni in cui Garrison ha vestito i panni dell’insegnante ad Amici, nel corso del pomeridiano è stata organizzata una bellissima e commovente sorpresa. Per i suoi 66 anni, i ballerini professionisti hanno voluto sorprendere l’ex insegnante, presentandosi con una torta di compleanno. La sorpresa ha ovviamente commosso il coreografo.

QUANDO ANDRÀ IN ONDA IL SERALE? – Sempre riguardo il serale, sono trapelate delle indiscrezioni sul suo inizio. Stando a quanto rivelato, la fase finale del talent andrà in onda da marzo 2022 su Canale 5 in prima serata.