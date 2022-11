Amici, un allievo è gay: il coming out sui social

Nelle ultime ore è finito al centro dell’attenzione del web il vecchio profilo Instagram di un concorrente di Amici. Si tratta di Ramon Agnelli, ballerino e allievo di Alessandra Celentano, che, stando a quanto scoperto dal popolo dei social, qualche anno fa ha fatto coming out.

COMING OUT SUI SOCIAL – Come detto in precedenza, qualche anno fa, precisamente nel 2016, il ballerino ha fatto coming out. Attraverso un suo account Instagram, chiuso proprio quell’anno, ha voluto comunicare a tutti i suoi follower il suo orientamento sessuale.

Il ragazzo ha condiviso una foto di un braccialetto arcobaleno, accompagnando lo scatto con una serie di hastag: #gay👬 #gay🌈 #gayboy. Inoltre, sempre su questo suo vecchio account, nella biografia Ramon ha scritto: “italian boy”, “cool”, gay”, “accademia ucraina di balletto” .

“Tu sei qui per ballare, non sei al Grande Fratello” – Durante l’ultimo pomeridiano di Amici, andato in onda ieri, Ramon è stato duramente rimproverato dalla sua maestra. Il rimprovero, però, non riguarda il modo di danzare del ballerino, di cui la Celentano è sempre andata fiera, ma il suo atteggiamento. Secondo l’insegnante di classico, infatti, il suo allievo avrebbe più volte cercato di ottenere visibilità:

“Mi hai chiesto se sono arrabbiata con te e no, non sono arrabbiata con te. Io però penso che non c’era nessun bisogno di fare questa richiesta perché è la tua ennesima richiesta di attenzione e tu non ne hai bisogno. Questa è una delle sue tante richieste di attenzione, io è tanto tempo che me lo sto curando sotto questo punto di vista. Tu sei qui per ballare, non sei al Grande Fratello. Tu sei un bravissimo ballerino, sei simpatico, ironico, buono e generoso. Non hai bisogno di escamotage per fare la trasmissione, farti vedere e stare in evidenza. Queste sono mie sensazioni che ho da molto tempo”.

Ha poi aggiunto: “In casetta parli con tutti, spettegoli con tutti.. Quando ti arrivano i pigiami cosa fai? Chiami la produzione e dici che devono fare delle clip perché devi fare la sfilata. E ti potrei fare mille esempi. Come quando sei venuto da me ed hai pianto. Ti ho trovato e ti trovo esagerato in tutto, devi stare attento. Rischi di diventare ridicolo, sei alla continua ricerca di attenzione e della telecamera: non ne hai bisogno. Credimi. Io lo dico per il tuo bene”.