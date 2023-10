Amici: un allievo è stato fidanzato con una famosa tiktoker

Tra i giovani cantanti che sono entrati a far parte della scuola di Amici è Holden, all’anagrafe Joseph Carta. Recentemente il figlio di Paolo Carta, compagno di Laura Pausini, è finito al centro della cronaca rosa per una sua passata storia d’amore con un volto noto di TikTok.

L’EX FIDANZATA È UNA FAMOSA TIKTOKER – Oltre al suo innegabile talento, Holden si è dimostrato un ragazzo molto riservato. Nonostante tutto, però, nelle ultime ore si è iniziato a parlare della sua ultima storia d’amore. Il cantante, infatti, è stato con la famosa tiktoker Cecilia Cantarano. Una volta terminata la loro relazione, i due sono stati al centro dei riflettori social.

Il tutto ha avuto inizio dopo un breve video che la ragazza aveva voluto pubblicare su TikTok in cui raccontava cosa era accaduto. Mostrandosi in lacrime, la Cantarano aveva rivelato di essere stata lasciata dal fidanzato. Davanti al caos scoppiato con il tiktok, il ragazzo si è trovato costretto a intervenire.

Successivamente Holden ha voluto intervenire sempre su TikTok, volendo dare la sua versione dei fatti. In quell’occasione il cantante aveva spiegato di non voler fare del gossip sulla fine della sua storia d’amore, ma che si era trovato costretto a dover parlare dopo quanto affermato dalla sua ex ragazza.

Il ragazzo aveva poi aggiunto: “Sono stato sempre fedele, sempre. Lei no, e questa è la verità. Se vi dicessi con chi, e come sono andate le cose, probabilmente verrebbe sput***ata abbastanza da farmene pentire, perché non voglio il male di nessuno ma nemmeno il mio”.

La Cantarano aveva poi eliminato il video incriminato come richiesto da Holden, chiudendo così la questione. Dal canto suo, il ragazzo aveva poi deciso di fare un ulteriore video con cui metteva un punto sulla vicenda:

“Ho parlato con la persona in questione e con amici in comune che in quel momento erano con lei. Chiedendo nient’altro che le sue scuse e la cancellazione del video. Ovviamente il video di ieri non è stata la prima provocazione, altrimenti mi sarei limitato a lasciare scorrere come ho sempre fatto. Per il poco che utilizzo i social vorrei usufruirne esclusivamente come forma di condivisione della mia passione e del mio lavoro”.