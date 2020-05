Amici, Valentin risponde a Maria De Filippi o Francesca Tocca?

Valentin Alexandru Dimitru ha infiammato quest’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi assieme ai colleghi Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii. Il ballerino latino americano ha abbandonato la trasmissione a seguito di accuse contro la produzione e Maria De Filippi lo ha invitato ad abbandonare lo studio.

Successivamente, tornato a casa, il ragazzo ha confermato le voci sul flirt con la ballerina professionista Francesca Tocca, tuttavia, cancellando poi il post incriminante. La loro relazione non è finita bene, Francesca ha chiuso tutti i rapporti con lui, nonostante ci fosse rimasta molto male. Da quel giorno, Valentin non ha più proferito parola sulla questione, se non con messaggi criptici.

L’INTERVISTA DI MARIA DE FILIPPI – Proprio oggi è uscita su Vanity Fair l’intervista a Maria De Filippi e la conduttrice è tornata sull’argomento Valentin, ribadendo la sua buona fede: la donna non si pente affatto delle sue decisioni poiché il ballerino si è comportato in maniera scorretta nei confronti di tutti.

IL POST AMBIGUO DI VALENTIN – Come ormai saprete, Valentin Alexandru non è un tipo che si nasconde, anzi, è sempre molto diretto. Tuttavia, il ballerino latino americano ha pubblicato una sua foto con la seguente didascalia: “Sono tranquillo, tutto ciò che è scritto per essere mio sarà mio”. Cosa avrà voluto dire? Che la frase sia una sorta di risposta alle accuse di Maria De Filippi oppure un post provocatorio per Francesca Tocca? Alcuni follower hanno chiesto direttamente al ragazzo a chi fossero riferite quelle parole ma ovviamente non hanno ricevuto risposte.