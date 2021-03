Amici: Veronica Peparini e Andreas Muller si sposano? La data

Veronica Peparini e Andreas Muller sono sempre più intimi e innamorati. Ormai stanno insieme da quasi tre anni. Si sono conosciuti mentre partecipavano ad Amici. Lui era il ballerino, mentre lei interpretava il ruolo di insegnante.

Alla fine della loro partecipazione al celebre talent, i due si sono innamorati ed è nato tra di loro un amore molto profondo. All’inizio avevano preferito non parlarne, ma adesso sono usciti allo scoperto e sono più felici che mai.

VERONICA PEPARINI E ANDREAS MULLER SI SPOSANO? – Molto probabilmente i due sono pronti per il grande passo, e sono in tanti a chiedersi quando ciò avverrà. Possiamo dire con certezza che per ora nessuno dei due ha confermato, ma nemmeno smentito la cosa. L’ex ballerino le ha però regalato un anello prezioso in occasione del suo compleanno.

Va detto che Veronica Peparini ha già alle spalle un matrimonio con Fabrizio Prolli, dal quale sono nati due figli: Daniele e Olivia. Per quanto riguarda le nozze Andreas aveva dichiarato: ‘‘non mi precludo nulla’’.

NOZZE ANDREAS E VERONICA: SVELATA LA DATA? – “Molto probabile che entro la fine dell’anno i piccioncini decidano di fare il grande passo”, questo è quanto ha scritto il settimanale Nuovo Tv sulla coppia formata da Andreas Muller e Veronica Peparini. Tra di loro ci sono ben diciotto anni di differenza, ma questo per loro non è mai stato un ostacolo. In più occasioni hanno specificato di ignorare tale dato.