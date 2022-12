Amici, Veronica Peparini torna nel programma: “È stato come tornare a casa”

Come trapelato dal web nei giorni scorsi, Veronica Peparini torna ad Amici. La coreografa è tornata nel talent non come insegnante di ballo, ma come giudice esterno della gara tra i ballerini della classe. A parlarne è stata proprio la donna, chiarendo una volta per tutti gli attuali rapporti con Maria De Filippi.

“È stato come tornare a casa” – Dopo l’inaspettato addio della Peparini da Amici, sono stati tanti i rumors nati attorno a questa decisioni. C’è stato chi ha ipotizzato che ci fossero dei malumori tra Veronica e la De Filippi, indiscrezione smentita proprio dall’ex insegnante nel suo ultimo post su Instagram.

Per celebrare questo suo ritorno nello studio del talent, la Peparini ha pubblicato uno scatto che la ritrae abbracciata a Maria. Ad accompagnare l’immagine è una dedica dove la coreografa non ha nascosto l’emozione provata nel ritornare nell’amato programma:

“Questa foto parla da sé… Sono grata a lei per ogni cosa che mi ha permesso di vivere in questo programma! Dietro questo abbraccio ci sono per me 10 anni di collaborazione, affetto, stima, scoperta e insegnamento. Abbracciando lei mi sento di abbracciare tutte le persone che sono lì a collaborare. Mi sono emozionata molto è stato come tornare a casa vivendo un emozione nuova! Grazie ed in bocca al lupo a tutti i ragazzi è una classe strepitosa! Ci vediamo domani!”.

Sono stati tanti i commenti lasciati sotto al post, ma a saltare all’occhio è quanto scritto da Giuliano Peparini. Il fratello di Veronica ed ex direttore artistico del talent show ha così scritto sotto lo scatto della sorella: “Due Donne che amo”.