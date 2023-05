Amici, Virginio rivela: “Sono gay. Mi sembrava giusto raccontare il mio lato dell’amore”

Virginio Simonelli, ex concorrente e vincitore di Amici di Maria De Filippi, ha riavvolto il nastro raccontando in una lunga intervista per Vanity Fair i suoi passi e rivelando alcune importanti novità della sua vita. Il cantante ha ammesso di essere omosessuale e in che rapporti si trova ora con Maria De Filippi.

Infanzia difficile

Raccontandosi, Virginio ha ammesso che il periodo più difficile della sua vita risale all’infanzia: “In alcuni momenti ho pensato a soluzioni complicate… ma non voglio andare oltre”. Per questo motivo, l’ex vincitore di Amici si reca nelle scuole per parlare di bullismo e cyber bullismo.

Il rapporto con Maria De Filippi e Laura Pausini

Nonostante siano passati tanti anni, il cantautore sente spesso Maria De Filippi telefonicamente: “Assolutamente sì, ci scriviamo. Le mando i brani in anteprima. È aggiornata sui miei passi”.

Non solo Maria, Virginio ha un rapporto molto stretto anche con Laura Pausini, con la quale ha fatto importanti collaborazioni: “È un grande faro. Grazie a lei abbiamo iniziato questo percorso”. Infatti, il cantautore ha iniziato un grande progetto che prevede di raggiungere il pubblico sudamericano.

Il coming out

Virginio ha confermato nell’intervista di essere omosessuale ma di non volerlo chiamare coming out, concetto per lui decisamente superato. Nel videoclip del suo nuovo brano, Il giorno e la Notte, racconta la sua storia d’amore con un altro ragazzo: “Mi sembrava giusto raccontare il mio lato dell’amore”. Il cantautore non ha mai nascosto la sua omosessualità però, allo stesso tempo, non ha mai rilasciato interviste o dichiarazioni pubbliche su questo argomento.

“Quando la società non aiuta a capire che non c’è nulla di sbagliato nell’essere se stessi, ci si sente tagliati fuori, in trappola, quasi derisi. La musica mi ha salvato e la mia famiglia è stata sempre vigile. Non auguro a nessuno quello che ho passato. Ma non è così per tutti. Motivo per cui è importante parlare con spontaneità di questi argomenti: le persone non devono sentirsi sbagliate o sole. Nessuno ha il diritto di definire qualcosa di così intimo e personale nella vita degli altri” ha concluso il cantautore.