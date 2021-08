Amici20, offese e insulti a Deddy: “Curatevi la cattiveria”. Instagram cancella la stories per incitamento all’odio

Il cantante ha pubblicato una chat che è stata rimossa da Instagram per incitamento all'odio

Deddy è tornato al centro dell’attenzione e questo volta non per la sua musica o per la sua situazione sentimentale. Il cantante di Amici 20 ha passato una giornata difficile a causa di un hater, il quale si è divertito ad insultarlo e offenderlo pesantemente nei messaggi privati.

HATER INSULTA DEDDY: LUI PUBBLICA LA STORIES – Il ragazzo, originario di Torino, ha deciso di pubblicare lo screenshot della chat per commentarla insieme. Il nickname della persona in questione è stato oscurato per privacy ma il contenuto è agghiacciante. Parolacce, insulti e offese personali e alla sua musica, anche a distanza di giorni.

“Mongo****e schifoso, sei un grande figlio di p*****a, sei stonato come una campana, fossi in te mi vergognerei. Sei patetico e imbarazzante, spero che schiatti il prima possibile”, insomma non è stato di certo clemente ed educato questo hater. Nello screenshot, Deddy ha deciso di ribattere con pacata educazione: “Curatevi la cattiveria, imparate ad essere civili prima di parlare”.

INSTAGRAM CANCELLA LA STORIA – Oltre al danno, la beffa: Instagram ha deciso di rimuovere la stories di Deddy probabilmente per incitamento all’odio o violenza. Il contenuto era troppo forte evidentemente. Così il ragazzo ha commentato su Twitter: “Instagram ha eliminato la mia storia perché troppo piena d’odio, questa è la dimostrazione di quanto certe persone facciano schifo, curatevi, che vi è successo in passato per essere così cattivi? Io continuo con le persone che mi amano dritto per la mia strada, faccio musica!”.

LA REAZIONE DEI FOLLOWER – Tutti i fan di Deddy hanno deciso di mostrargli supporto difendendolo sui canali social e pubblicando le sue canzoni. Il ragazzo ha particolarmente apprezzato il gesto, nonostante le offese gratuite ricevute.