Amici21, scoppia la lite tra Alex e Serena e i dubbi di Guido: “Non mi piacciono gli scontri tra prof, non balliamo tranquilli”

Un daytime scoppiettante quello di ieri, ormai il talent di Amici di Maria De Filippi è entrato nel vivo. Sembrava una vera edizione pacifica tra gli allievi ma nella giornata di ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio litigio tra Alex e Serena. Una forte incomprensione che ha portato entrambi a dirsene di tutti i colori. Inoltre, i dubbi di Guido, allievo della Celentano.

ALEX E SERENA: SCONTRO FURIOSO – I due allievi hanno litigato per una sciocchezza che però ha dato vita ad una forte lite. Nello specifico, il cantante stava mangiando a maniche corte in saletta e spesso era costretto ad alzarsi per chiudere la porta. Questa azione, ripetuta più volte, lo ha fatto innervosire, tanto da lanciare qualche frecciatina ai compagni. A quel punto, Serena (che non conosceva il contesto del suo nervosismo) è andata ad aprire nuovamente la porta per far cambiare l’aria poiché alcuni suoi compagni stavano cucinando.

Alla fine, il cantante è scoppiato e ha ribadito di volere rispetto mentre sta mangiando. Serena, però, non sapeva che Alex si fosse alzato più volte per chiudere la porta, lei voleva solo far cambiare aria alla stanza: “La notte ho dormito con la puzza di hamburger”. A quel punto lei lo ha invitato a mettersi una felpa ma lui è stato irremovibile: “Non mi va di alzarmi per andare a prendere la felpa”. Inoltre, il cantante ha più volte cercato di mettere a tacere la ballerina urlando: “Stai zitta Serena!”. Sissi, infatti, ha ammesso di non aver mai visto così Alex, probabilmente già nervoso per problemi personali.

I DUBBI DI GUIDO – Come se non bastasse, è stata una giornata particolare anche per un altro ballerino, Guido, allievo della Celentano. Il ragazzo si sta mettendo totalmente in discussione ma non sa se effettivamente sia stata una buona idea. “Sto cercando di capire se è una cosa che mi piace questa che sto facendo o no. Sto cercando di capire in cosa mi sono buttato” ha affermato il giovane a Mattia e Christian. Inoltre, sembrerebbe non gradire il continuo paragone con altri ballerini: “Il contesto non mi è piaciuto, ho odiato sto fatto che ha ballato Dario Don Chisciotte e poi io. Odio sti fatti”.

Sapeva a cosa sarebbe andato incontro partecipando ad un talent in tv, per questo sta cercando di capire se ha fatto bene oppure no. Infine, ma non per importanza, a Guido non piace affatto il continuo scontro tra i professori: “Mi dà fastidio sentire ste cose, alcuni contesti mi danno fastidio. Poi i professori sembra che stanno facendo una sfida, vanno accaniti. Non possiamo ballare tranquilli. Quando ho sentito che dovevo ballare il Don Chisciotte già sapevo la tarantella di dopo”. Un parere ampiamente condiviso sul web. Il ballerino ha infatti richiesto un confronto con la sua maestra.