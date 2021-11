Amici21, un alunno ha una cotta per Giulia Stabile: ecco di chi stiamo parlando

Questa nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è partita subito all’insegna dell’amore. Nella casetta c’è aria di innamorarsi, non solo tra gli allievi ma anche tra i professionisti. Pare, infatti, che un alunno abbia una cotta per Giulia Stabile. Vediamo di chi stiamo parlando.

NUOVA PROFESSIONISTA – Da quando ha vinto il programma l’anno scorso, per la ballerina si sono aperte tante possibilità. Non solo un contratto come professionista all’interno di Amici, ma anche co-conduttrice a Tu Sì Que Vales con Belen, Alessio e Martin. Insomma, la ragazza ha lasciato davvero il segno nel cuore di Mediaset e di Maria De Filippi.

CORTEGGIATORE SEGRETO – Torniamo all’amore. Sappiamo molto bene che la Stabile è fidanzata e molto innamorata di Sangiovanni, ma a quanto pare ha un nuovo corteggiatore tra gli alunni. Di chi stiamo parlando? Nel dopo puntata, Maria ha chiesto ai ragazzi di svelare in forma anonima un segreto inconfessabile.

Uno degli alunni, infatti, ha svelato di avere una cotta proprio per la ballerina. Su Novella2000 si legge: “Nella puntata registrata oggi pomeriggio Maria De Filippi ha dato dei bigliettini ai ragazzi in cui ognuno doveva scrivere una confessione in perfetto anonimato. Dopo questi bigliettini sono stati letti tutti ed è venuto fuori che un ballerino ha una cotta per Giulia.

Di chi stiamo parlando? Di Mattia, allievo di latino-americano di Raimondo Todaro. In realtà i più attenti tra il pubblico se ne erano già resi conto dalle prime puntate. […] Inoltre, ultimamente, il ballerino commenta spesso i post sul profilo Instagram di Giulia”. Come la prenderà la ballerina?