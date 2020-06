Amore a gonfie vele tra Scardina e la Leotta: effusioni a bordo piscina sotto occhi indiscreti

Ci hanno tenuto a non far mancare nemmeno un minuto della loro giornata ai tanti fans che li seguono da tempi non sospetti. Diletta Leotta e Daniele Scardina sono a tutti gli effetti la coppia vip più spiata della quarantena e che attraverso i vari social hanno tenuti incollati ai pc milioni di followers.

Diletta Leotta, effusioni e fitness col suo boxeur

Merito di corpi statuari, plasmati da ore ed ore di esercizio, e una simpatia contagiosa che ha conquistato proprio tutti. I due piccioncini sono usciti dalla quarantena più uniti che mai e il loro amore non ha risentito del lockdown come invece altre coppie del jet set. Belli e innamorati hanno condiviso gli scatti della loro quotidianità fatta di sorrisi e fitness. Non è un mistero che il pugile di Rozzano e la conduttrice e showgirl siciliana condividano lo stesso amore per il benessere e la forma fisica.

Eppure sembra esserci molto di più, o almeno un passo avanti nel rapporto che davvero in pochi si aspettavano. Proprio durante gli ultimi mesi di maggio i due hanno affittato una lussuosissima residenza sul lago di Como da 3000 euro al giorno. Vista mozzafiato sullo specchio d’acqua manzoniano, giardino e piscina in cui si sono immortalati pubblicandone gli scatti in tempo reale.

Nonostante le foto li vedano sempre uniti, sorridenti e solitari nel loro lockdown, in realtà il loro soggiorno si è arricchito di altre persone arrivate nella villa lombarda per l’occasione. Si tratta dei genitori della bella siciliana che li hanno raggiunti per una presentazione ufficiale vecchio stile.

Pare infatti che la coppia dei signori Leotta abbia passato molto più di qualche semplice ora in compagnia dell’amata figlioletta e del consorte trattenendosi in grigliate e divertendosi in barca in lungo e largo per il lago. Un’entrata in famiglia per il pugile milanese con tutti i crismi che lascia intendere la volontà dei due di un futuro sempre più certo da passare insieme.