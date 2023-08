Amrabat al Napoli si può fare: la possibile formula

Secondo quanto arriva da Firenze, il Napoli potrebbe chiudere presto la trattativa per Amrabat. Ci sarebbe già la formula per provare a chiudere

La viola continua a monitorare il mercato, specialmente per le uscite. Così come il Napoli, che però sembra voler incrociare il proprio cammino proprio con la squadra di Firenze. La Fiorentina ha praticamente in mano il cartellino di Vranckx e sembra sia intenzionata a cedere Amrabat, che potrebbe far comodissimo proprio ai partenopei.

Si ragiona sulla formula dell’investimento, con i partenopei che sembrano intenzionati a chiudere al prima possibile per una trattativa che gli regalerebbe un pezzo da 90 a centrocampo. Amrabat sarebbe la ciliegina sulla torta di una squadra che già viaggia a ritmi altissimi.

Si legge su le pagine de “La Repubblica”

La notizia ha iniziato a circolare in giornata e a riportarla è stata l’edizione odierna fiorentina de “La Repubblica”, in cui si legge: “L’arrivo di Vranckx non è legato alla partenza di Amrabat: sul marocchino continua a registrarsi il pressing del Manchester United che però ancora non ha affondato il colpo giusto, mentre in Italia emerge sempre più con insistenza l’ipotesi Napoli: De Laurentiis stima Sofyan da tanto tempo e vorrebbe chiudere l’operazione in prestito con obbligo o diritto, non con un’operazione a titolo definitivo. A Commisso, legato da rapporti eccellenti con il numero uno azzurro la decisione, per un calciatore da lui tanto voluto e amato ma adesso praticamente separato in casa”. Il calciatore, quindi, potrebbe restare alla fine in Serie A e fare le fortune del Napoli.