Amrabat, la Juventus prova ad inserirsi

Nonostante i Red Devils lo abbiano già quasi ingaggiato per 28 milioni di euro, il centrocampista della Fiorentina ha una nuova pretendente. Il marocchino, infatti, piace molto alla Juventus

Sembra che il Manchester United sia deciso ad accelerare le operazioni di uscita. Il tutto, ovviamente, con la ferma intenzione di fare spazio a nuovi arrivi nel progetto di Erik ten Hag. In questo senso, c’è un percorso chiaro per la loro sala macchine.

Ci riferiamo a Sofyan Amrabat (26 anni), centrocampista di una Fiorentina rimasta con il miele sulle labbra nella finale di Conference League. Se non ci saranno intoppi all’ultimo minuto, il tre volte vincitore della Champions League potrà mettere le mani su un affare da circa 28 milioni di euro.

La Juventus si muove

Detto questo, un nuovo candidato per i servizi dell’internazionale marocchino (che si è distinto ai Mondiali in Qatar) è emerso sulla scena. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus è pronta a fare un tentativo per cambiare il destino di Amrabat.

I toscani sono in vantaggio, in attesa di una mossa decisiva da parte dei Red Devils. A prima vista, il giocatore della Fiore sarebbe felice di unirsi alla squadra di Ten Hag all’Old Trafford. Tuttavia, i piemontesi puntano su Sofyan Amrabat e non sembra si daranno per vinti. Il giocatore sta valutando tutte le opzioni, con lo United che sembra però la pista più vicina ad essere chiusa. I bianconeri proveranno un forcing finale per provare a prenderlo, ma la sensazione è che il marocchino possa salutare presto l’Italia.