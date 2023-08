Amrabat, Napoli pronto ad inserirsi

Per Amrabat i partenopei sarebbero disposti ad inserirsi improvvisamente nella trattativa, dopo aver ricevuto il ‘no’ di Veiga ormai promesso all’Arabia

Dopo il capitolo chiuso per Gabri Veiga, che si trasferirà in Arabia Saudita, il Napoli sembra ormai aver incassato pienamente il ‘no’ ed è pronto a buttarsi su un altro giocatore. Per il centrocampo si vorrebbe fare almeno un altro colpo, anche se la necessità non sembra esserci propriamente.

La permanenza di Piotr Zielinski, ormai assodata e con probabile rinnovo, sembra aver ormai cementato la possibilità che gli azzurri non chiudano altri colpi. Ma, c’è un ma, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport potrebbe esserci un colpo di scena. I partenopei potrebbero inserirsi in maniera last minute per un giocatore della nostra Serie A.

Napoli su Amrabat

Ebbene sì, il Napoli sarebbe intenzionato a provarci per il calciatore marocchino. L’interesse da parte delle big europee per lui è già noto, ma per ora la Fiorentina non ha trovato accordi con nessuno. Qui di seguito quanto detto dalla Gazzetta dello sport: “A proposito di situazioni in evoluzione, attenzione anche sugli sviluppi per Sofyan Amrabat, classe 1996, ormai ai margini della Fiorentina e che pare destinato verso la Premier. Il club viola non ha però ritenuto soddisfacenti le proposte fin qui arrivate ed ecco che gli ottimi rapporti fra Commisso e De Laurentiis potrebbero partorire una intesa volante. Il marocchino, tre anni fa, nonostante Napoli e Verona avessero un accordo di massima, preferì andare alla Fiorentina. Bisogna valutare cosa ne penserebbe il giocatore e con quale motivazioni arriverebbe”.