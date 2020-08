Amy Adams produttrice e protagonista della serie “Kings of America”

Amy Adams ha un nuovo interessante progetto già in cantiere.

Si tratta di Kings of America, una miniserie che verrà prodotta per la piattaforma Netflix.

Adam McKay è il regista della miniserie.

Kings of America racconterà la storia dell’ereditiera di Walmart, di un dirigente anticonformista e di una commessa di Walmart che hanno combattuto contro il gigante del commercio al dettaglio nella più grande azione legale di classe nella storia degli Stati Uniti.

Non si tratta del primo ruolo televisivo importante per l’acclamata attrice.

Infatti Amy Adams è stata la protagonista della serie targata HBO, Sharp Objects. Lo show, creato da Marti Noxon e diretto da Jean-Marc Vallée, fu candidato ai Golden Globe e ai Premi Emmy. Si trattava dell’adattamento del romanzo omonimo del 2006 scritto da Gillian Flynn.

Infine un altro progetto dell’attrice, il film The woman in the window, sarebbe in trattative per debuttare su Netflix. Questa scelta sarebbe dettata dalle incertezze su una possibile uscita nelle sale cinematografiche dettate dalla pandemia in corso.