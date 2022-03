Ana Laura Ribas: la terribile malattia della showgirl

Ana Laura Ribas è stata una showgirl conosciuta in tutta Italia. Ha raggiunto la notorietà come velina a Striscia la Notizia. Da lì, la sua carriera ha avuto un’impennata importante, affermandosi sul piccolo schermo nel nostro paese. Altro passaggio cruciale per la sua carriera la partecipazione a ‘L’isola dei famosi’. Donna forte e di personalità, Ana Laura ha dovuto però anche affrontare sfide molto difficili.

La showgirl ha infatti dovuto affrontare diverse sfide lavorative molto particolari. Per cominciare da quella insieme a Pupo per il canale albanese Agon Channel, dove lei partecipò al quiz televisivo del cantante. Per passare poi anche l’avventura nel mondo discografico nel 2015, con il lancio del singolo Enrosca. Nella sua vita non sono mancate sfide molto personali che sono riuscite anche a temprare il carattere di una donna che ha dovuto mostrarne tanto anche per vicende molto personali.

C’è infatti un aspetto molto privato della sua vita che forse in pochi conoscono. Ana Laura Ribas ha dovuto lottare contro una terribile malattia che l’ha messa alle strette in un momento molto particolare della sua vita: il tumore all’utero.

E’ stata la stessa showgirl che ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa ai microfoni di ‘Verissimo’. “Io sono stata fortunata, quasi miracolata, secondo quello che dice il mio medico, perché negli anni sono sempre stata attenta, mi sono sempre tenuta sotto controllo”, ha spiegato la Ribas a Silvia Toffanin durante l’intervista. “Quando il medico me l’ha comunicato ho avuto una reazione strana. Ho detto “Bene cosa facciamo?”. A ripensarci è stata una reazione sbagliata poiché non è così semplice da risolvere”, le parole di Ana Laura Ribas che, però, ha superato questo momento di grande prova nella sua vita.