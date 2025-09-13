Napoli, una storia di top e flop: Ancelotti ci aveva visto giusto sul vice Di Lorenzo

Il percorso del Napoli sul mercato è stato una corsa fatta di scoperte straordinarie e scivoloni memorabili. Nel corso degli anni la società azzurra ha portato a casa campioni che hanno cambiato la storia del club, ma anche calciatori che non hanno mai lasciato traccia.

Con Aurelio De Laurentiis alla guida sono arrivati fuoriclasse capaci di accendere lo stadio e infiammare i tifosi: Higuain con le sue stagioni da record, Cavani con la sua fame di gol, Osimhen con la potenza e la velocità che lo hanno reso un punto di riferimento.

Un ruolo fondamentale lo ha avuto Cristiano Giuntoli, direttore sportivo abile a pescare nei campionati considerati meno blasonati. È così che a Napoli sono sbarcati Hamsik e Mertens, destinati a diventare idoli indiscussi. E negli ultimi anni la storia si è ripetuta con Kvaratskhelia e Kim.

Accanto ai trionfi, però, ci sono state anche scelte che hanno lasciato l’amaro in bocca. Alcuni arrivi si sono trasformati in autentici flop, dai dimenticabili Michu e De Guzman a Vargas e Hoffer. In questo elenco non può mancare Kevin Malcuit, acquistato per garantire un’alternativa sulla fascia destra ma mai davvero incisivo.

Sulla sua esperienza napoletana si racconta anche un curioso retroscena: Massimo Sparnelli, ex addetto stampa del club, spiegò in una trasmissione televisiva che persino gli uomini dello staff di Carlo Ancelotti erano convinti che il terzino francese non fosse all’altezza di una squadra come il Napoli. Doveva rappresentare il cambio ideale di Di Lorenzo, ma alla prova dei fatti non ha mai saputo dare il contributo sperato.