Ancelotti mantiene viva l’opzione Dusan Vlahovic

Nei giorni scorsi, l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha contattato personalmente Dusan Vlahovic per spiegargli che, in caso di mancato ingaggio di Kylian Mbappé, cercherà di ingaggiarlo. Il serbo è anche nel mirino del PSG

“Sono molto contento di ciò che è arrivato. Ci aiuteranno e porteranno qualità alla squadra”. Ieri l’allenatore italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha espresso la sua soddisfazione quando gli è stato chiesto di parlare degli acquisti che il club ha già effettuato durante la prima fase della finestra di trasferimento estiva. Il tecnico ha sottolineato la forza dei suoi nuovi giocatori (Fran García, Jude Bellingham, Joselu…) e ha affermato con forza che “la squadra è migliorata”.

Naturalmente, durante la conversazione con i media, si è parlato del possibile arrivo di Kylian Mbappé. A questo proposito, il tecnico è stato schietto e ha dichiarato: “Non ho mai parlato di giocatori che non sono a Madrid. Posso parlare del numero di molti nuovi giocatori che abbiamo: Bellingham, Fran García, Arda Güler. Anche Brahim, che è tornato molto bene dalla sua esperienza a Milano. È un giocatore più forte e più completo. Posso anche parlare di come sono tornati bene Modric, Vinicius e Rodrygo. Parlare di chi non c’è non mi sembra giusto”.

Contatto personale

Anche se non ha mostrato pubblicamente di volere altri rinforzi, sembra chiaro che il transalpino vedrebbe di buon occhio l’arrivo di un nuovo attaccante. Infatti, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Carletto si sarebbe preso la briga di contattare un giocatore che considera ideale per rinforzare l’attacco nel caso in cui la trattativa per Mbappé non andasse a buon fine: il serbo Dusan Vlahovic (23).

L’obiettivo di questa telefonata di Ancelotti è stato quello di raccomandare al giocatore di non avere fretta di prendere una decisione sul suo futuro e di aspettare un eventuale trasferimento dal Real Madrid. La squadra madrilena, se necessario, cercherebbe un prestito con opzione di acquisto, una formula che, in linea di principio, non piace alla Juventus, desiderosa di fare soldi.