Ancelotti oltre a Koulibaly è interessato anche ad Alex Meret

Kalidou Koulibaly è uno dei calciatori che da tempo si dice possa lasciare il Napoli nella prossima finestra di mercato. Ultimamente, secondo alcune indiscrezioni il difensore senegalese sarebbe potuto tornare alla guida tecnica di Carlo Ancelotti trasferendosi all’Everton.

A dissipare questi rumors, però, è stato lo stesso ex allenatore del Napoli, che durante la conferenza stampa della vigilia della sfida di domani contro il Brighton ha così chiuso la vicenda:

“Onestamente, ho molti bei ricordi di Koulibaly. Un bravo giocatore, un bravo ragazzo, un amico. Ma la nostra squadra, in quel ruolo, è davvero ben coperta perché abbiamo 4 difensori centrali giovani, con molto talento e caratteristiche diversa tra loro. In quella posizione siamo coperti per il futuro”.

Per cui, la pista che vede il ritorno di Koulibaly nei pensieri di Ancelotti sarebbe da escludere, anche se non è detto che il difensore resti al Napoli, visto che De Laurentiis ha ribadito in più occasioni che se qualcuno dovesse fare un’offerta importante, chiunque può lasciare la squadra.

In realtà, ci sarebbe un altro calciatore azzurro che potrebbe interessare notevolmente Carlo Ancelotti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, uno dei calciatori azzurri che piace al tecnico emiliano è il portiere Alex Meret. Il giovane portiere italiano pare non essere soddisfatto in azzurro e cerca un club che gli possa dare continuità.