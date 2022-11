Ancelotti punta Osimhen

Anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarebbe entrato in corsa per Victor Osimhen. Il calciatore piace anche in Inghilterra

Victor Osimhen non è sicuro della propria permanenza a Napoli nella prossima stagione. L’attaccante nigeriano dei partenopei continua ad essere uno dei profili più vociferati a livello europeo con tante squadre pronte a saltare alla gola di Aurelio De Laurentiis.

Le offerte di certo non mancano, con il Manchester United che in estate sarebbe stato vicinissimo all’acquisto dell’ex giocatore del Lille. Il Napoli lo ha trattenuto finché poteva, ma in estate sarà difficilissimo. Specialmente perché adesso anche Carlo Ancelotti sembra avvicinarsi minacciosamente al giocatore.

Minaccia di mercato

L’ex allenatore del Napoli, attualmente al Real Madrid, sarebbe intenzionato a portare in Spagna il calciatore della nazionale nigeriana. Il Napoli proverà in tutti i modi a mantenere la propria ossatura in estate, ma davanti ad offerte irrinunciabili è probabile che Aurelio De Laurentiis possa cedere.

Si parla di circa 120 milioni di euro, soldi che immediatamente verrebbero reinvestiti sul mercato. L’allenatore italiano vede in lui la possibile riserva per far rifiatare Benzema e, perché no, magari uno che possa rimpiazzarlo. Victor Osimhen è cercatissimo anche da Arsenal, il già citato Manchester United, Tottenham e Bayern Monaco. Sarà difficile capire dove andrà, ma a fare da padroni saranno, ancora una volta, i soldi. Tanti soldi che sotto il Vesuvio non farebbero male. Certo, nel caso di vittoria del campionato il calciatore potrebbe anche rimanere. Tutto dipenderà dalle ambizioni della squadra. La crescita c’è, difficile capire cosa però possa succedere.