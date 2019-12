Anche Elmas sulla lista dei partenti del Napoli, direzione Besiktas

Il Napoli sta cercando di sfoltire la rosa cedendo quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Gennaro Gattuso. Sulle nostre pagine abbiamo già parlato di Amin Younes, che pare essere uno dei primi epurati del nuovo tecnico calabrese. Il tedesco non è però l’unico che sembra in procinto di lasciare le strutture di allenamento di Castel Volturno perché ci sarebbe già un altro indiziato.

Il cambio allenatore a Napoli ha senza dubbio accelerato questo processo, specialmente per via del cambio modulo. Gattuso è passato a un 4-3-3, ragion per cui alcuni esterni di centrocampo non fanno più parte dei piani azzurri. Per cui, dopo Younes è Elijf Elmas il calciatore sulla lista dei partenti e dei non desiderati dall’ex tecnico milanista. Secondo quanto riportato dal portale turco Spor Arena, infatti, il Besiktas sarebbe già sulle tracce del calciatore macedone per rinforzare la propria rosa nel mercato di gennaio.

Elmas fu acquistato dal Fenerbahçe a luglio per una cifra vicina ai 16 milioni di euro, ma non è riuscito a convincere i suoi nuovi tifosi. Ha accumulato nove presenze in campionato e quattro in Champions League senza esser mai riuscito a scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Il suo contratto scade a giugno 2024 ma la sua avventura italiana pare essere arrivata già al capolinea e si prospetta per lui un ritorno in Turchia.

Il Besiktas giocherà oggi alle ore 17:00 contro i rivali del Fenerbahçe, ma nessuna delle due compagini è prima nella Super Lig turca. Il Besiktas è attualmente terzo a -5 dalla capolista Sivasspor e il classe ’99 del Napoli potrebbe essere un rinforzo per provare la rimonta e l’assalto al campionato.