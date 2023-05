Anche il Napoli nel mirino delle indagini UEFA ma non c’è rischio sanzioni

In attesa di scoprire quale sarà la sorte della Juventus dopo l’inchiesta della FIGC, anche il Napoli sembra essere finito nel mirino delle indagini UEFA. Il fatto si riferisce alle trattative che hanno portato Osimhen in maglia azzurra nel 2020.

La clamorosa dichiarazione è arrivata da Massimo Donadio nel corso della trasmissione Il Ring del Pallone in onda sul canale Twitch de Il Pallone gonfiato.

“Al di là di quello che accadrà alla Juventus, anche a Napoli non devono dormire sonni tranquilli. Il club è attenzionato dall’UEFA, che sta indagando. Non mi sento di dire con certezza che il prossimo anno giocherà in Champions League” ha dichiarato Donadio.

Insomma, una vera e propria notizia bomba che ha sicuramente fatto saltare dalla sedia tutti i tifosi partenopei ma i discorsi poi sono tornati sulla Juventus e sul rigore sbagliato da Milik.

“Di solito il rigorista è quello che batte spesso i rigori in allenamento. Mi chiedo se Milik in allenamento tira così i rigori, perché se li tira così anche lì allora Allegri non avrebbe dovuto farglielo tirare. È una roba inspiegabile”.

“Allegri deve farsi perdonare il non-gioco della sua Juve, non è possibile che una squadra con questi giocatori non riesca ad esprimere un gioco decente. Ha sbagliato completamente la formazione con l’Inter, come puoi pensare di giocare con Chiesa centravanti? Allegri l’ho conosciuto e l’ho intervistato: mi piaceva molto, era anche simpatico. Ultimamente però è molto peggiorato nella lettura delle partite” ha concluso Daniele Garbo.