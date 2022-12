Anche il Napoli su Ndicka, ma solo se parte Kim

Difficile capire quale sia il futuro di Kim Min Jae, ma il Napoli vuole comunque premunirsi. Sondato Evan Ndicka

Evan Ndicka inizia ad essere uno dei profili più cercati tra i difensori europei, per quanto riguarda il calciomercato. Il giocatore francese piace a tante squadre, con ora anche il Napoli che sembrerebbe interessato al suo acquisto.

Un acquisto che sarebbe però legato a doppio filo con l’addio di Kim Min Jae, con i partenopei che però non avrebbero voglia di cedere il coreano. In estate potrebbe essere fin troppo tardi per Ndicka, con Kim che però potrebbe comunque partire.

Discorsi da instaurare ora

Il tempo stringe, così come la concorrenza aumenta. Evan Ndicka piace a tante squadre e secondo fonti inglesi avrebbe già un principio di accordo con l’Arsenal. Se il Napoli vuole provare a prenderlo deve fare presto, considerando anche che non sono solo i gunners il problema.

Tra le altre squadre interessate al difensore ci sono anche PSG, Tottenham, Real Madrid, Milan, Roma e Juventus. Tante, forse troppe per un giocatore che tra 6 mesi potrebbe andare in scadenza di contratto. Tutte squadre pronte a prelevarlo a gennaio, con l’Eintracht Francoforte pronto alla cessione per provare a monetizzare.

Secondo fonti, gli agenti avrebbero già fatto una richiesta ritenuta fin troppo onerosa da varie squadre: circa 20 milioni di euro. Tanti, troppi soldi per le squadre italiane. Ad oggi potrebbero permettersi il francese solo in poche squadre, tra cui Real Madrid, PSG e forse proprio l’Arsenal. Intanto il Napoli monitora la situazione, sperando che in estate non sia troppo tardi.