Anche il Napoli su Pjanic

Dalla Spagna rilanciano la candidatura di quattro italiane per arrivare al cartellino di Miralem Pjanic. C’è anche il Napoli

A riportarlo sono i colleghi spagnoli di fichajes.net, secondo cui sarebbero ben quattro le squadre attualmente interessate a far tornare in Italia il centrocampista bosniaco.

Miralem Pjanic, infatti, sarebbe fuori dal progetto tecnico del Barcellona che vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo per lui. Sul piatto ci sarebbero le proposte di Milan, Juventus, Fiorentina e – a sorpresa – anche il Napoli. Il giocatore gradirebbe il ritorno nella nostra Serie A e sarebbe disposto a tutto pur di tornare.

I bianconeri in pole

Complice anche il rapporto tra Massimiliano Allegri e il giocatore, oltre l’attaccamento ai colori bianconeri di quest’ultimo, sembrerebbe esserci la Juventus in cima alle preferenze dell’ex Roma. I bianconeri starebbero valutando la possibilità di riprendere il bosniaco, anche per il bisogno di avere un regista.

Il Napoli, intanto, guarda con attenzione all’evolversi della situazione. Per i partenopei c’è ancora da risolvere la grana Fabian Ruiz e per il centrocampo quello più vicino all’arrivo sembra essere Antonin Barak. Il ceco potrebbe arrivare all’ombra del Vesuvio per circa 13 milioni di euro, in un’operazione che potrebbe alla fine finire staccata da quella Simeone.

Per l’argentino, infatti, i partenopei sembrano non essere ancora intenzionati ad affondare il colpo. Il Cholito potrebbe finire al Borussia Dortmund, anche perché Andrea Petagna sembra poter rimanere al Napoli. L’uscita dell’attaccante azzurro verso Monza sembra essersi fermata e senza l’addio del giocatore non può concretizzarsi l’arrivo dell’attaccante argentino dall’Hellas Verona.