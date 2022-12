Anche il Napoli tra le squadre interessate a Cheddira del Bari

Il Napoli sarebbe interessato all’acquisto di Cheddira, giocatore del Bari che è in netta crescita in questa stagione

Sono tante le squadre interessate a Walid Cheddira, che in questa stagione sta dimostrando di essere un giocatore pronto per la Serie A. Il marocchino è al momento impegnato con il Marocco nel mondiale in Qatar, dove ancora non ha debuttato. Nonostante ciò, la nazionale marocchina sta dimostrando di essere veramente pronta a tutto per andare avanti nel torneo.

Cheddira e i suoi sono riusciti a segnare il record di punti di una nazionale africana in un mondiale, entrando di diritto nella storia. Tanto basta per far capire quanto talento ci sia all’interno della squadra, con il calciatore del Bari che potrebbe ora fare il salto di qualità.

Non solo Napoli

Sono tante le squadre interessate, con i partenopei che si sono da poco aggiunti alla corsa. Il direttore sportivo del Bari ha di recente detto: “Caprile e Cheddira? Finiranno la stagione col Bari e lo assicuro. Avranno sicuramente offerte, ma ne parleremo a tempo opportuno”. Intanto, anche il Parma osserva interessato alla questione. I crociati vantano un 50 % sulla futura rivendita del giocatore, che potrebbero far entrare nelle loro casse qualche milione.

Sul giocatore ci sono lo Sporting Lisbona, la Lazio, la Sampdoria e il Nottingham Forest. Il Bari ha intanto fissato il prezzo di cartellino, che si aggira sui 7 milioni di euro. Attualmente il Napoli sembra una delle favorite per arrivare al giocatore marocchino. I partenopei potrebbero fare la loro mossa a fine stagione, provando a strappare il giocatore alla concorrenza.