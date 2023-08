Anche la Juventus su Khephren Thuram

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club piemontese, sta monitorando il profilo di Khephren Thuram. Corteggiato da Liverpool e Bayern Monaco, il Nizza non renderà facile la partenza del suo centrocampista

La Juventus ha indossato la tuta da lavoro per cercare di migliorare le prestazioni della scorsa stagione nonostante vada notato che il calo di punti in Serie A è stato causato dal caso plusvalenze. Come se non bastasse, la Juventus è stata esclusa dalle competizioni europee e questo sta incidendo sul mercato in entrata dei bianconeri.

Dovranno quindi avere pazienza per costruire di nuovo una squadra solida e competitiva. Secondo le informazioni del giornalista Nicolò Schira, Cristiano Giuntoli ha messo gli occhi su un’area vasta di giocatori tra cui anche un centrocampista corteggiato da mezza Europa.

Obiettivo concreto per Cristiano Giuntoli

La scelta ricadrebbe su Khéphren Thuram (22 anni), un centrocampista che si sta comportando benissimo con il Nizza. Il suo prezzo è salito alla non trascurabile cifra di 40-50 milioni di euro, un fattore che rende la situazione molto difficile per i bianconeri. Il giocatore è stato tentato anche da Liverpool e Bayern Monaco, cosa che rende la trattativa molto più difficile rispetto al previsto.

Si profila quindi una grande battaglia per un giocatore che a Nizza ha già dimostrato di potersi meritare una piazza ben più grande, magari fuori dalla Francia. I Reds e i bavaresi sono in vantaggio sul francese, anche se i piemontesi sono intenzionati a fare un’offerta per il Nizza. La Vecchia Signora aspetta il giovane Thuram.