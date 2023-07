Anche la Juventus su Le Normand

Difensore della Real Sociedad, il difensore è entrato nelle agende di due potenze della Serie A: Juventus e Napoli. La sua clausola rescissoria è di 50 milioni di euro

Le voci non scompaiono dall’orizzonte dei grandi club quando si tratta di disegnare i rispettivi progetti in ogni finestra di trasferimento. In questa occasione, la protagonista è la Real Sociedad, che si unirà a Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid e Siviglia nella Champions League 2023-2024.

Nel frattempo, si intende fare un grande sforzo per consolidare le basi di una squadra guidata alla perfezione dall’allenatore Imanol Alguacil. Uno dei pilastri della retroguardia è Robin Le Normand (26 anni), il cui ultimo arrivo è stato riportato da CalcioMercato.

Juventus e Napoli ci proveranno

Secondo i colleghi già citati, il centrocampista ha due grandi pretendenti in Serie A: Napoli e Juventus. Internazionale con la nazionale spagnola, si è guadagnato il diritto di essere considerato una sicurezza estrema allo stadio San Sebastian. Per questo motivo, come è evidente, il Real non ha intenzione di agevolare una sua ipotetica partenza.

Il motivo è il seguente: la società di San Sebastian si riferisce alla clausola di rescissione del difensore, che è salita a 40 milioni di euro. Di conseguenza, sia i nuovi campioni transalpini che i piemontesi dovranno studiare la fattibilità dell’operazione. Al momento la Real Sociedad è in attesa di Le Normand. Il giocatore non ha ancora deciso cosa farà, ma l’impressione è che potrebbe cercare una partenza per, magari, restare in Spagna. Le offerte delle squadre di Madrid sembra possano allettarlo.