Anche la Roma potrebbe puntare su De Gea

La Roma potrebbe cercare di prendere David De Gea da svincolato. A bloccare ogni trattativa, però, ci sarebbe lo stipendio oneroso del giocatore

Il profilo di De Gea è piuttosto interessante per diversi club. Inoltre, dobbiamo considerare che la finestra di trasferimento in Arabia Saudita è ancora aperta. Si chiuderà il 7 settembre, quindi c’è ancora la possibilità che un club della Liga provi a ingaggiare De Gea.

Ora la Roma non teme la forza saudita e ha deciso di puntare sul portiere titolare. Fonti vicine al club suggeriscono che la trattativa è in corso, soprattutto dopo aver visto le scarse prestazioni di Patricio. Inoltre, l’ingresso gratuito del portiere sarebbe un’ottima mossa che potrebbe fruttare molto.

La Roma accelera

La Roma sa bene che sarà una vera e propria battaglia per il portiere e ha iniziato a lavorarci. Fonti vicine al club dicono che hanno spinto per il suo arrivo, ma De Gea è ancora in considerazione.

Il vantaggio della Roma è che il progetto che offre a De Gea potrebbe essere più interessante di quello dell’Arabia Saudita, ma c’è ancora un po’ di tempo per scoprire la sua destinazione. Il giocatore si sta prendendo un po’ di tempo, considerando che sia svincolato, ma i giallorossi sembrano intenzionati comunque a prendere un nuovo portiere che sia ora o più avanti in questa stagione. La volontà è quella di mandar via Rui Patricio, che non sta offrendo prestazioni propriamente salubri all’interno della società giallorossa. La voglia di portarlo via esiste, resta da capire se arriveranno offerte nei prossimi mesi.