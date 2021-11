Anche l’Inter interessata a Luka Jovic: Marotta proverà a strappare il prestito

Più volte Luka Jovic è stato recentemente accostato a club italiani, in particolare al Milan. I rossoneri si erano interessati all’attaccante del Real Madrid che attualmente non riesce a trovare spazio nei piani di Ancelotti. Notizia dell’ultim’ora è l’inserimento proprio dell’Inter che lo vorrebbe in prestito.

Il club merengue sta provando in tutti i modi a sfoltire la rosa in vista della prossima stagione: molte, infatti, sono le cessioni che la squadra della capitale spagnola deve cercare di piazzare sul mercato per far trovare una destinazione ai propri esuberi di lusso, proprio come il caso di Jovic.

Il ventitreenne non è mai riuscito a imporsi in Spagna come aveva ben fatto all’Eintracht Francoforte ed è per questo motivo che Florentino Pérez non lo considera nell’organico del Real Madrid 2022/2023. L’interesse dei club internazionali favorisce la possibilità di cessione ma le pretese spagnole non sono basse.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’attaccante serbo sarebbe finito sul taccuino degli osservatori dell’Inter per cercare di puntellare ancor di più il reparto offensivo. E addirittura l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League che vedrà affrontare proprio Inter e Real Madrid potrebbe essere l’occasione per iniziare a intavolare la trattativa.

Il valore attuale del calciatore ex Eintracht si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma Giuseppe Marotta lo vorrebbe inizialmente solo in prestito. Bisognerà dunque trovare l’accordo sul pagamento dello stipendio del calciatore e il Real Madrid si aspetta che il club di Steven Zhang si accolli almeno il 50% del suo valore, ma l’Inter cercherà di contrattare il più possibile.