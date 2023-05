Anche l’Inter si reinserisce su Frattesi

I nerazzurri sono ancora alla ricerca di soluzioni per la prossima stagione. Nonostante il grande successo ottenuto con il raggiungimento della finale di Champions League, Simone Inzaghi vuole cambiare. Per questo si sta preparando un’offerta per Davide Frattesi

Vincere o non vincere la Champions League può fare una grande differenza per qualsiasi squadra. L’Inter non aveva certo grandi aspettative per questa stagione, ma si è ritrovata in finale per merito e lotterà per vincere il torneo. Nonostante sia sfavorita contro il Manchester City, a Istanbul cercherà di conquistare il suo quarto titolo europeo.

Simone Inzaghi e Beppe Marotta hanno però i piedi per terra, visto che la loro stagione in Serie A è stata piuttosto incostante. La squadra lombarda è stata presto fuori dalla lotta per lo scudetto. Ecco perché, come previsto, non stanno perdendo di vista questo dettaglio quando si tratta di affrontare la loro tabella di marcia sul mercato.

Frattesi obiettivo concreto

Come si legge su SportMediaset nelle ultime ore, il club di Giuseppe Meazza sembra aver chiaro che uno dei suoi desideri è quello di rafforzare la sala macchine. E i nerazzurri insistono su Davide Frattesi, che con i colori del Sassuolo sta facendo registrare ottime prestazioni.

Autore di sette gol in 36 partite per il suo club in questa stagione, il centrocampista è diventato un obiettivo ricorrente per i giganti italiani (come la Juventus). Si tratta quindi di un professionista ricercato da diverse potenze della Serie A. Un Frattesi che sarebbe un vero e proprio rinforzo per il centrocampo dell’Inter.